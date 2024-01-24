Мор: «Угальде не станет заменой Соболеву, это другой вариант в атаке»

Бывший игрок «Спартака» Эдуард Мор прокомментировал информацию об интересе московского клуба к нападающему «Твенте» Манфреду Угальде.

Ранее сообщалось, что нидерландский клуб намерен заработать на продаже 21-летнего костариканца минимум 11 миллионов евро, однако «Спартак» пытается снизить цену на потенциального новичка.

Мор назвал Угальде хорошим футболистом, который имеет опыт выступлений на высоком уровне.

«Спартаку» нужен форвард, поскольку остался один Соболев. Это быстрый и техничный игрок. Отлично играет головой, здорово играет на опережение. Он не станет прямой заменой Соболеву. Это другой вариант в атаке», — сказал Мор в эфире телеканала «Матч ТВ».

В текущем сезоне Угальде провёл за «Твенте» 25 матчей, забил девять голов и отдал семь результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Коста-Рики в 5 миллионов евро.