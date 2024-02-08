Каррера: «Спартаку» будет трудно отыграть отставание от «Краснодара»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о перспективах «красно-белых» в борьбе за чемпионский титул.

Напомним, после 18 туров РПЛ «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на восемь очков.

«Восемь очков — это слишком много. Такой отрыв трудно отыграть, а впереди «Спартака» ещё четыре команды. Но я бы посоветовал футболистам верить в свои силы и не сдаваться», — цитирует Карреру «Матч ТВ».

Напомним, матчи чемпионата России возобновятся в начале марта. До конца турнира командам осталось провести по 12 встреч.