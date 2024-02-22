Созин не верит, что «Локомотив» может составить конкуренцию «Зениту»

Футбольный эксперт Андрей Созин признался, что не считает столичный «Локомотив» конкурентом нынешнему «Зениту».

«Не считаю, что сейчас «Локомотив» может составить какую-то конкуренцию «Зениту». Понятно, что у «Локомотива» неплохой состав, но они не так устойчивы после сильных нефутбольных колебаний», — приводит слова Созина Legalbet.

При этом эксперт считает, что после ухода немцев «Локомотив» хорошо восстанавливается.

На данный момент подопечные Михаила Галактионова занимают четвертую строчку в турнирной таблице чемпионата России, имея в своей копилке 31 зачетный балл. «Зенит» находится на второй позиции, опережая «железнодорожников» на пять очков.

В 19-м туре РПЛ, который состоится в начале марта, «Зенит» примет «Спартак», а «Локомотив» на выезде встретится с «Динамо».