​«Спартак» может расторгнуть контракт с Промесом – названо условие

Квинси Промес снова попал в неприятности. Футболиста «Спартака» задержали в ОАЭ, но, как оказалось, не из-за проблем с законом на родине, а из-за побега с места ДТП. Теперь Промес может получить третий тюремный срок.

Согласно информации Metaratings, если Промес получит судимость в ОАЭ, то «Спартак» может рассмотреть возможность расторжения контракта с футболистом.

Ранее сообщалось, что Квинси Промес точно пропустит ближайший матч Премьер-лиги против «Зенита» из-за суда в ОАЭ. Битва двух столиц пройдёт в Санкт-Петербурге в субботу, 2 марта.

Отметим, что «Спартак» сейчас занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России.

Промес может получить ещё один тюремный срок – теперь в ОАЭ

Промес пропустит матч с «Зенитом» из-за суда в ОАЭ