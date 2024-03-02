Михайлов — о матче «Зенит» - «Спартак»: «Это самый главный матч в сезоне»

Полузащитник «Оренбурга» Ярослав Михайлов поделился комментарием о предстоящем матче чемпионата России между «Зенитом» и «Спартаком».

«Думаю, будет интересная игра. «Зенит» - «Спартак» — самый главный матч в сезоне. Это большое дерби, важнейшее противостояние уже на протяжении лет двадцати, наверное», — приводит слова Михайлова «РБ Спорт».

Поединок 19-го тура Российской премьер-лиги между «Зенитом» и «Спартаком» состоится сегодня, 2 марта. Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени. За всеми событиями игры можно будет следить в текстовой онлайн-трансляции на портале LiveResult.

Напомним, в матче первого круга РПЛ «Зенит» одолел «Спартака» в гостевом матче со счетом 3:1.