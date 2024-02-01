Агент Виллаша-Боаша допустил возвращение португальского тренера в Россию

Карлуш Гонсалвеш, агент бывшего главного тренера «Зенита» Андре Виллаша-Боаша, высказался о возможном возвращении португальского специалиста в Россию.

Напомним, Виллаш-Боаш возглавлял «сине-бело-голубых» в период с 2014 по 2016 год и успел выиграть с командой чемпионат России.

«У Андре всё хорошо, он готовится к выборам на пост президента «Порту». Сейчас он не готов возвращаться к тренерской работе. Россия? Он всегда с особой теплотой вспоминает время, проведённое там. В футболе всё может быть», — цитирует Гонсалвеша «РБ Спорт».

Последним местом работы 46-летнего специалиста на сегодняшний день остаётся «Марсель», который он покинул в 2021 году. Кроме того, в карьере тренера были такие клубы, как «Челси», «Тоттенхэм» и «Порту».