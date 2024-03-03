​Зиньковский: «Надеемся на возвращение Промеса»

Атакующий полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский дал комментарий по поводу ситуации нападающего Квинси Промеса.

По словам Зиньковского, новости о Промесе команда узнаёт от тренеров и от сотрудников службы безопасности.

- Веришь, что Промес вернется в Россию? – вопрос Зиньковскому.

- Конечно. Мы надеемся на это, - цитирует игрока Sport24.

В субботу «Спартак» без Промеса проводил гостевой матч девятнадцатого тура Российской премьер-лиги против «Зенита». «Красно-белым» удалось набрать очки – игра на «Газпром Арене» завершилась со счётом 0:0.

Следующий матч «Спартак» проведёт 10 марта – против «Факела» в «Лужниках».