Бывший полузащитник «Краснодара» Евгений Шипицин в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поделился впечатлениями от игры «Зенита» и «Спартака» в 19-м туре РПЛ (0:0).

- Такое ощущение, что посмотрел какой-то южноамериканский чемпионат. Где наши российские пацаны? Их по пальцам на поле пересчитать можно. Не в обиду кому-то будет сказано, мне неинтересно такой футбол смотреть. Ничего интересного эти легионеры не показали. Если вспомнить, в «Краснодаре» при Сторожуке свои воспитанники хорошо играли. Не понимаю, почему у нас делают ставку на иностранцев, которые ничем не выделяются. Я же говорю, наши ребята сыграли бы не хуже, игру бы не испортили. Почему лимит сейчас позволяет выпускать столько легионеров, когда наши клубы не участвуют в еврокубках? Почему нельзя использовать это время, чтобы поднимать, воспитывать, обстреливать своих ребят? Как будто увидел игру команд из зоны вылета иностранного чемпионата, – заключил Шипицин.