Радимов: «Чистяков даже не второй-третий в списке на замену в «Зените»

Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов высказался о переходе защитника Дмитрия Чистякова из петербургского клуба в «Сочи» на правах аренды.

По мнению эксперта, переход в стан южан пойдёт Чистякову на пользу, так как там он получит больше возможностей проявить себя.

«Играть хочется любому футболисту, и Чистяков — не исключение. Там он будет играть, точно получать игровую практику, которой в «Зените» почти не получал. Есть Родригао, купили Нино, есть Алип, Эракович — так что Чистяков даже не второй-третий в списке на замену», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

В текущем сезоне 30-летний Чистяков провёл за «Зенит» восемь матчей, в которых отметиться результативными действиями ему не удалось.

Отметим, что после 18 туров РПЛ «Сочи» занимает последнее 16-е место в турнирной таблице, набрав 11 очков.