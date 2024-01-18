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Новичок «Зенита» Нино: «Хочу, чтобы мы стали чемпионами России»

18 Января 2024 • 13:24 Комментировать
Зенит
...
Спартак Москва
02.03 16:00

Новичок «Зенита» Нино рассказал о своих целях на весеннюю часть текущего розыгрыша РПЛ.

По словам бразильского защитника, он намерен стать чемпионом России, а также начать говорить по-русски.  

«Во-первых, хочу, чтобы мы стали чемпионами России в этом сезоне. Ещё было бы здорово как можно скорее начать говорить по-русски. Успел ли выучить какие-нибудь слова? Я люблю «Зенит»!» — приводит слова Нино пресс-служба «Зенита».

После 18 туров РПЛ «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на два очка. Свой первый матч после зимнего перерыва «сине-бело-голубые» проведут 2 марта против «Спартака».

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Евро-Футбол.Ру,
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