Осинькин — о трансферной политике «Зенита»: «Какие могут быть вопросы к Венделу и Клаудиньо?»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о большом количестве бразильских игроков в составе «Зенита».

По мнению специалиста, «Зенит» привозит в Россию очень качественных легионеров, проделывая хорошую работу.

«Какие сейчас могут быть вопросы к Венделу и Клаудиньо? Только недавно уехал Малком. Очень сильные футболисты! Я точно никогда не буду давать клубам советы, как им выстраивать свою трансферную стратегию. В РПЛ есть качественные легионеры, которые всех нас обогащают своей игрой», — цитирует Осинькина «Спорт-Экспресс».

Напомним, сейчас «Зенит» представляют 10 бразильских игроков, включая Марио Фернандеса и Клаудиньо, которые также имеют российское гражданство.

После 18 туров РПЛ «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от первого «Краснодара» на два очка. Ближайшие матчи чемпионата России состоятся в начале марта.