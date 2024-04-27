Титов: «Нужно забыть о Промесе и найти такого же по уровню игрока»

Экс-полузащитник московского «Спартака» Егор Титов поделился мнением о ситуации нидерландского нападающего Квинси Промеса, которого арестовали в ОАЭ.
«Это футболист, который сидит в Эмиратах и ждёт суда 2 мая. Про Квинси в ближайшее время надо забыть и пытаться найти такого же уровня игрока, что очень непросто в наших реалиях», - передает слова Титова «РБ Спорт».
Напомним, что в Нидерландах Промеса приговорили к 7,5 годам тюрьмы по двум уголовным делам.
В первой половине нынешнего сезона чемпионата России Квинси провел 17 матчей. Нападающий отметился шестью забитыми мячами и шестью голевыми передачами.
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