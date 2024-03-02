«Спартак» без Промеса не проиграл «Зениту»: кто из «красно-белых» лучше других проявил себя в гостях у чемпиона

Оценки всем футболистам Гильермо Абаскаля

Весенний футбол в РПЛ, скучали? «Зенит» и «Спартак» ни по одному параметру не дотянули до топ-матча. Понятно, что в первой официальной игре не стоит ждать высоких скоростей, града голов и замысловатых комбинаций. Но тут даже эмоций не хватило футболистам. Что-то из серии товарищеского Кубка «Матч Премьер» продемонстрировали «Зенит» и «Спартак». На том и разошлись.

Нули на табло абсолютно справедливы и доволен ими остался, конечно же, Абаскаль. Без Промеса не проиграли в Санкт-Петербурге, где «Спартаку» вообще редко достаются очки в последние годы. Кто же сыграл решающую роль в этой ничьей? Давайте пройдёмся по персоналиям «красно-белых».

Статистика матча: владение мячом – 62:38, удары по воротам – 6:12, в створ – 2:3, угловые – 8:4. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Гильермо Абаскаля.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

«СПАРТАК» МОСКВА

АЛЕКСАНДР МАКСИМЕНКО – 7,5. Матч, в котором победила оборона. Можно просто сказать, что было скучно, но два классных сейва Максименко (особенно после удара Артура) спасли ноль для «Спартака». Без Александра ничья была бы невозможна. И простим ему неудачную передачу в концовке, которая привела к опасной атаке.

СРДЖАН БАБИЧ – 8,0. Ну а столпом обороны по традиции был Срджан Бабич. Невероятен в единоборствах как у своих, так и чужих ворот. Двигал почти всех и вся (выиграл 6 эпизодов из 8), «съел» Кассьерру, совершил три отбора, ещё и отдал одну ключевую передачу, разогнав контратаку «Спартака».

АЛЕКСИС ДУАРТЕ – 7,0. Легко было угадать, что при таком сценарии матча первую жёлтую карточку получит Дуарте. Алексис уж очень рьяно шёл в борьбу, а «Зенит» атаковал постоянно. Фол на Мостовом был одним из неудачных моментов (как и удар по своим воротам), но вообще подкаты Алексиса и его прессинг делали оборону «Спартака» очень мобильной, подвижной.

ДАНИИЛ ХЛУСЕВИЧ – 5,5. А Хлусевич как раз получает полбалла за вынос с линии ворот после удара Дуарте. Но в остальном Даниил свой фланг проиграл, слишком многое позволив Артуру, а затем и Педро. Проиграли почти все единоборства (5 из 6), получил жёлтую карточку.

РОМАН ЗОБНИН – 7,0. По-капитански Роман Зобнин принял место чистого правого защитника и тоже получает бонус в полбалла за новую позицию. Да, примерно похожий функционал у него был, но тут пришлось только обороняться, да ещё и против резвого Мостового, у которого он смог трижды мяч выбить.

ДАНИЛ ПРУЦЕВ – 5,5. В центре поля царствовал «Зенит», а Пруцев не выдавал привычный для него объём работы. Хоть и бы неплохо – дважды запустил точную диагональ, дважды сыграл в отборе, отрабатывал от своей штрафной площади до чужой.

КРИСТОФЕР МАРТИНС – 6,0. Мартинс сыграл чуть выше, чуть ярче. Однажды разогнал опасную атаку, дважды удачно пустился в дриблинг, заработал четыре штрафных удара. Отнять мяч у Мартинса без нарушения правил сегодня было очень сложно.

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ХЕСУС МЕДИНА – 5,0. Медина справа тоже старался, частенько был у мяча, но вот выхлоп почти нулевой. Два удара парировал Адамов, единоборства почти все (2 из 3) проиграл, а потерь совершил целых десять. Из плюсов: Медина дважды вырезал обостряющую диагональ.

АНТОН ЗИНЬКОВСКИЙ – 4,0. И в этом пункте как раз плох был Антон Зиньковский, у которого матч совсем не получился. Все пять кроссов ушли в никуда, два удара – в молоко, дриблинг вообще не получался, в единоборствах его тоже легко двигали. Замена напрашивалась раньше 89-й минуты.

МАНФРЕД УГАЛЬДЕ – 6,0. Единственный человек, обострявший в атаке «Спартака». Сам себе создал момент на старте второго тайма и опасно пробил, регулярно напрягал оборону «Зенита» своим движением. Дважды удачно пошёл в дриблинг, дважды обострил разрезающей передачей во фланг, три штрафных удара заработал.

АЛЕКСАНДР СОБОЛЕВ – 4,0. Пять точных передач, восемь неточных, ноль ударов даже в сторону ворот соперника. Понятно, что Александра игрок зависимый, но свою часть он тоже проиграл. Соболева очень грамотно выключили Эракович и Нино, выиграв у него пять единоборств из семи. Форвард и сам был очень расстроен, когда поле покинул.

МИХАИЛ ИГНАТОВ – б/о.

ВИКТОР МОЗЕС – б/о.

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НИКИТА ЧЕРНОВ – б/о.