«Спартак» может потребовать с Промеса 10 миллионов евро

Нидерландский нападающий «Спартака» Квинси Промес может выплатить клубу больше 10 миллионов евро в случае расторжения контракта.

Как сообщает «Чемпионат», в трудовом соглашении между «Спартаком» и Промесом есть специальный пункт, согласно которому клуб может потребовать от футболиста выплаты свыше десяти миллионов евро компенсации, если контракт будет расторгнут на основании дисциплинарных взысканий.

Кроме того, источник заявил, что «Спартак» сможет потребовать у Промеса деньги даже в том случае, если игрок не сможет приступить к работе в указанный по договору день.

Напомним, ранее Промес не смог вылететь вместе со «Спартаком» из Дубая в Санкт-Петербург. Сообщалось, что нападающий был задержан местной полицией из-за того, что скрылся с места ДТП.

Накануне стало известно, что Промеса отпустили из-под стражи, но футболисту запрещено покидать ОАЭ.