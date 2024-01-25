МЛС заблокировала переход Феррейры в «Спартак»

Нападающий «Далласа» Хесус Феррейра мог перейти в «Спартак». Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, американский клуб был готов продать своего футболиста за 13 миллионов евро, однако МЛС заблокировала переход, запретив вести дела с русскими.

В прошлом году Феррейра провёл за «Даллас» 34 матча, в которых забил 14 голов и отдал семь результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной США в 9 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Спартак» близок к подписанию контракта с нападающим нидерландского «Твенте» Манфредом Угальде.

После 18 туров РПЛ «красно-белые» занимают пятое место в турнирной таблице, набрав 30 очков.