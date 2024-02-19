Гурцкая заявил, что Каррера просил в чемпионский сезон купить лидера ЦСКА

Известный футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал, кого просил приобрести Массимо Каррера, когда был главным тренером «Спартака».

Гурцкая на YouTube-канале «Это футбол, брат!» заявил, что итальянский специалист хотел приобрести до начала сборов Александра Самедова и Марио Фернандеса. Тимур сообщил, что московский клуб сделал запрос по Фернандесу, но получил отказ от ЦСКА. В итоге был куплен только Самедов.

Напомним, «Спартак» стал чемпионом в сезоне 2016/2017. Затем клуб также выиграл Суперкубок России. На следующий год команда не смогла закрепить успех, заняв лишь третью позицию в турнирной таблице РПЛ.