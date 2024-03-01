​«Стыд и срам»: Губерниев обратился к «Спартаку» на фоне проблем Промеса

Квинси Промес в очередной раз попал в неприятности. Футболист не смог улететь со «Спартаком» из ОАЭ, поскольку был задержан полицией. Оказалось, что в феврале Промес скрылся с места ДТП. Теперь форварду «красно-белых» грозит тюремный срок.
Ещё один комментарий по поводу ситуации дал известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Он считает, что клубам не стоит приглашать легионеров, у которых имеются проблемы с законом.
«Мораль сей не басни такова: Не надо приглашать в Россию профессиональных спортсменов-иностранцев, которые имеют проблемы с законом! Сие стыд и срам! Я всегда об этом говорил, правда же, «Спартак Москва»? – написал Губерниев в телеграм-канале.
Ранее Квинси Промес получил два тюремных срока в Нидерландах (1,5 года за нанесение ранений родственнику и 6 лет за контрабанду наркотиков). В обоих случаях сторона футболиста подала апелляции.
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