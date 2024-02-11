Лепёхин: «Если за Угальде отдали 13 миллионов евро, то он стоит этих денег»

Бывший игрок «Зенита» Константин Лепёхин поделился мнением о переходе нападающего Манфреда Угальде из «Твенте» в «Спартак».

По информации авторитетного портала Transfermarkt, за 21-летнего костариканца московский клуб заплатил 13 миллионов евро.

По мнению Лепёхина, оценивать трансфер Угальде пока преждевременно, так как футболист не провёл в РПЛ ещё ни одной встречи.

«Если за него отдали такую сумму, то он стоит этих денег. Если за него заплатили бы 200 тысяч евро, то он бы тогда стоит именно 200 тысяч евро. Если клуб согласен приобрести игрока за какую-то сумму, то говорить, что за него переплатили нельзя. Не покупайте тогда, если ценник якобы завышен», — цитирует Лепёхина «РБ Спорт».

В текущем сезоне Угальде провёл за «Твенте» 25 матчей, забил девять голов и отдал семь результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Коста-Рики в 5 миллионов евро.