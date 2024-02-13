Лепёхин: «Ду Кейрос — не потеря для «Зенита»

Бывший игрок «Зенита» Константин Лепёхин высказался о переходе полузащитника петербургского клуба Ду Кейроса в «Гремио» на правах аренды.

По мнению эксперта, уход 24-летнего бразильца не станет серьёзной потерей для «сине-бело-голубых».

«Ду Кейрос — не потеря для «Зенита». Все эти переходы продумываются руководством команды. Если футболист необходим команде, то он будет в «Зените». Любые такие переходы бразильцев – подтверждение того, что в футболисте ошиблись», — приводит слова Лепёхина «Чемпионат».

Напомним, Ду Кейрос перешёл в «Зенит» летом прошлого года из «Коринтианса». В составе петербургской команды полузащитник провёл 16 матчей, отметившись в них одним забитым голом.