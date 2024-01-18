Мостовой: «Во Второй лиге Круговой ничего не потеряет»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой высказался об отправке защитника «Зенита» Данила Кругового в резервную команду.

Напомним, 25-летний футболист успел договориться о контракте с ЦСКА, однако к московской команде он присоединится лишь по окончании текущего сезона.

«Круговой правильно сделал, что перешёл в ЦСКА. Там он будет играть в отличие от «Зенита», где сидел в запасе. Полгода будет заниматься непонятно чем во Второй лиге, но ничего не потеряет, так как ещё молод», — цитирует Мостового «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Круговой провёл в составе «Зенита» 18 матчей, отметившись в них двумя результативными передачами. Цвета петербургского клуба футболист защищает с лета 2019 года.