Динияр Билялетдинов — о Промесе: «Нужно бороться за парня»

Экс-футболист «Спартака» Динияр Билялетдинов высказался о ситуации с нападающим столичного клуба Квинси Промесом, который был задержан полицией ОАЭ.

По мнению эксперта, Промесу нужно было вернуться в Россию в тот же день, когда началась история с судом в Амстердаме.

«Промес нужен безусловно. Игрок квалифицированный, большую пользу приносит. В России он ничего такого криминального не делал. В принципе, нужно бороться за парня», — приводит слова Билялетдинова «Спорт-Экспресс».

Ранее стало известно, что полиция ОАЭ задержала Промеса перед вылетом «Спартака» в Санкт-Петербург. По данным СМИ, игрок был задержан за то, что сбежал с места ДТП.

2 марта «Спартак» на выезде сыграет с «Зенитом» в 19-м туре чемпионата России. Начало матча запланировано на 19:30 по мск.