Камоцци: «Мозесу пора уходить из «Спартака»

Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, высказался о будущем полузащитника «красно-белых» Виктора Мозеса, который покинет московский клуб по окончании нынешнего сезона.

«Мозесу пора уходить из «Спартака». Виктор был очень хорош в своё время, когда был в лучшей форме», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».

Напомним, Мозес выступает за «Спартак» с октября 2020 года. Ранее он представлял такие известные клубы, как «Челси», «Ливерпуль» и миланский «Интер».

В текущем сезоне 33-летний нигериец провёл в составе «красно-белых» 13 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу.