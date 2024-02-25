Бояринцев: «От матча с «Зенитом» будут зависеть спартаковские претензии на чемпионство»

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев поделился ожиданиями от матча 19-го тура РПЛ, в котором «красно-белые» встретятся с «Зенитом».

По мнению Бояринцева, предстоящая встреча будет иметь для «Спартака» большое значение.

«От этого матча будут зависеть спартаковские претензии не только на тройку, а, может быть, даже на чемпионство. Далеко не самая простая игра ждёт «красно‑белых», — цитирует Бояринцева «Матч ТВ».

Матч «Зенит» — «Спартак» состоится 2 марта в Санкт-Петербурге. Начало — в 19:30 по московскому времени. Отметим, что сейчас «красно-белые» отстают от «сине-бело-голубых» в турнирной таблице РПЛ на шесть очков.