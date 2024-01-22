«Зениту» придётся заплатить за Тикнизяна до 12 миллионов евро

Стало известно, какую сумму «Локомотив» потребует у «Зенита» за переход своего защитника Наира Тикнизяна.

Как сообщает журналист Иван Карпов, за Тикнизяна петербургскому клубу придётся заплатить до 12 миллионов евро. Отмечается, что параллельно «Зенит» рассматривает кандидатуру игрока «Ахмата» Евгения Харина, который может обойтись значительно дешевле — в 2-3 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что «Зенит» занимается поисками нового левого защитника. Помимо Тикнизяна, петербургскому клубу интересны Даниил Хлусевич («Спартак»), Юрий Горшков («Крылья Советов») и Дмитрий Скопинцев («Динамо»).

После 18 туров РПЛ «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от первого «Краснодара» на два очка. До конца турнира командам осталось провести по 12 игр.