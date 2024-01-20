Первый тренер Кругового: «В «Зенит» берут готовых игроков, которые сильнее наших молодых парней»

Александр Колодкин, первый тренер защитника «Зенита» Данила Кругового, поделился мнением о большом количестве бразильских футболистов в петербургской команде.

Напомним, что в настоящий момент «Зенит» представляют девять бразильцев, включая защитника Марио Фернандеса, который также имеет российское гражданство.

«Мы очень хотим, чтобы играли наши воспитанники, но ситуация тяжёлая. В «Зенит» берут готовых игроков — Вендела, Клаудиньо, которые сильнее наших молодых парней. Но это выбор клуба. Во многих европейских командах такая же ситуация», — приводит слова Колодкина «Чемпионат».

В нынешнем сезоне Круговой провёл за «Зенит» 18 матчей, отметившись в них двумя результативными передачами. Отметим, что летом текущего года 25-летний футболист станет игроком ЦСКА.