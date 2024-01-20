«Гремио» сделал предложение «Зениту» по аренде Ду Кейроса

Полузащитник «Зенита» Ду Кейрос может перейти в «Гремио».

По информации журналистов Диого Росси и Калиэль Дорнелеса, бразильский клуб сделал официальное предложение «Зениту» по годичной аренде 24-летнего футболиста. Отмечается, что, помимо «Гремио», Ду Кейроса в своих рядах хотят видеть ещё три клуба.

Напомним, Ду Кейрос перешёл в «Зенит» летом прошлого года из «Коринтианса». В составе «сине-бело-голубых» полузащитник провёл 16 матчей, в которых забил один гол. Портал Transfermarkt оценивает бразильского футболиста в 3 миллиона евро.

Прошлый розыгрыш чемпионата Бразилии «Гремио» завершил на втором месте в турнирной таблице, отстав от первого «Палмейраса» на два очка.