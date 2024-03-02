Угальде дебютирует за «Спартак» в матче с «Зенитом»

Новичок московского «Спартака» Манфред Угальде с первых минут выйдет на поле в предстоящем матче чемпионата России против «Зенита». Эта игра станет первой официальной для Угальде в футболке «красно-белых».

Напомним, 21-летний форвард присоединился к «Спартаку» в зимнее трансферное окно. За Угальде столичный коллектив выложил нидерландскому «Твенте» 13 миллионов евро.

Матч 19-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Спартаком» пройдет сегодня, 2 марта. Свисток арбитра о начале поединка должен будет прозвучать в 19:30 по московскому времени. Спортивный портал LiveResult организует текстовую онлайн-трансляцию игры.

Ознакомиться со стартовым составом «Спартака» можно по данной ссылке.

