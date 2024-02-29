Бышовец: «Зенит» выглядит фаворитом в борьбе за чемпионство»

Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от борьбы за чемпионство в Российской премьер-лиге.

«Потенциал у «Зенита» огромный. Он выглядит фаворитом в борьбе за чемпионство. Новые игроки уже вписались в состав и создают конкуренцию. В «Краснодаре» уже сформирован коллектив. «Зенит» теряет очки из-за некоторого недонастроя. Я не говорю, что в Санкт-Петербурге уже чувствуют себя чемпионами. Просто сложно из раза в раз настраивать себя на матчи, когда ты знаешь, что сильнее всех соперников», - сказал Бышовец.

После 18 туров «Зенит» располагается на второй позиции в турнирной таблице чемпионата России, отставая от лидирующего «Краснодара» на два очка.