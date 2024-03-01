Бабич: «Спартак» мотивирован на победу и не боится «Зенит»

Центральный защитник «Спартака» Срджан Бабич высказался о предстоящем матче чемпионата России с «Зенитом».

По мнению футболиста, неудачная серия «Спартака» в матчах с «Зенитом» связана с большим давлением на команду, ведь играть за «красно-белых» — большая ответственность.

«Начало новой серии с «Зенитом» было бы отличным возобновлением сезона для «Спартака». Мы крайне мотивированы на победу в Санкт-Петербурге и не боимся «Зенит», — приводит слова Бабича Sport24.

Встреча 19-го тура Российской премьер-лиги «Зенит» - «Спартак» пройдет в субботу, 2 марта. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 19:30 по столичному времени. Текстовая трансляция игры будет доступна на портале LiveResult.