Руководство «Спартака» хочет на совете директоров услышать от Абаскаля, почему он уехал в Москву в день матча с «Зенитом»

В ближайшее время московский «Спартак» проведёт совет директоров.

По информации Metaratings, на совещании руководство хочет обсудить результаты команды в текущем сезоне, а также нынешнюю ситуацию в клубе. Сообщается, что боссы также хотят услышать объяснения со стороны главного тренера команды Гильермо Абаскаля, который 2 марта решил оставить игроков в Санкт-Петербурге, а сам отправился в Москву, чтобы посмотреть матч с «Зенитом» на базе.

При этом источник отмечает, что на собрании не будет стоять вопрос о возможном увольнении испанского специалиста.

Матч 19-го тура чемпионата России «Зенит» - «Спартак» пройдет сегодня, 2 марта. Начало события запланировано на 19:30 по столичному времени. Не пропустите текстовую онлайн-трансляцию игры на портале LiveResult.

Напомним, по итогам 18 туров «красно-белые» располагаются на пятой строчке в РПЛ, набрав 30 очков.