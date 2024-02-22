Радимов: «Спартак» получит трёшку от «Зенита» и уедет обратно

Российский тренер Владислав Радимов ответил на вопрос об успешных результатах «Спартака» в товарищеских матчах.

«Ценность успехов в межсезонье? Да никакой. Приедут в Петербург, получат трешку и поедут обратно. Конечно, получат», — приводит слова Радимова «Матч ТВ».

Эксперт отметил, что «Спартак» всегда играет успешно на сборах, но «Зенит» — соперник другого уровня по сравнению с теми, с кем играли «красно-белые».

Матч 19-го тура Российской премьер-лиги между «Зенитом» и «Спартаком» состоится 2 марта в Санкт-Петербурге. Начало поединка запланировано на 19:30 по московскому времени.