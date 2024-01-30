Булыкин: «Не знаю, для чего «Спартаку» нужен такой нападающий, как Угальде»

Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин высказался о переходе нападающего Манфреда Угальде из «Твенте» в «Спартак».

О переходе 21-летнего костариканца в московский клуб было объявлено вчера, 29 января. По информации авторитетного портала Transfermarkt, за Угальде «Спартак» заплатил 13 миллионов евро.

Булыкин признался, что не следил за игрой Угальде в чемпионате Нидерландов, поэтому ему сложно оценить этот трансфер.

«В нынешней ситуации наши клубы не могут не переплачивать за легионеров. Не знаю, для чего «Спартаку» нужен такой нападающий, как Угальде. Покажет только время. Через четыре месяца мы узнаем, станет Угальде удачным трансфером или нет», — цитирует Булыкина «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Угальде провёл за «Твенте» 25 матчей, забил девять голов и отдал семь результативных передач. Рыночная стоимость игрока сборной Коста-Рики сейчас составляет 5 миллионов евро.