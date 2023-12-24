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Кузьмичёв: «Есть сомнения, что «Реал» интересуется Ренаном, это какой-то вброс»

24 Декабря 2023 • 15:33 Комментировать
Зенит
...
Спартак Москва
02.03 16:00

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичёв высказался о возможном переходе защитника «Зенита» Роберта Ренана в мадридский «Реал».

Ранее сообщалось, что испанский клуб планирует взять Ренана в аренду с правом последующего выкупа.

«Есть сомнения, что «Реал» интересуется Ренаном. Чемпионат Испании — совершенно другой уровень. В «Зените» Ренан не стал твёрдым игроком старта, проиграл конкуренцию. Это какой-то вброс, чтобы поднять ажиотаж вокруг футболиста и постараться его продать», — приводит слова Кузьмичёва «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 20-летний Ренан провёл за «Зенит» восемь матчей, не сумев отметиться в них результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает игрока молодёжной сборной Бразилии в 9 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
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