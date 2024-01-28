Канчельскис: «Спонсор интриги в текущем розыгрыше РПЛ — уход Малкома из «Зенита»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением об интриге в нынешнем розыгрыше чемпионата России.

Напомним, победителем последних пяти сезонов РПЛ является «Зенит». Сейчас же команда из Санкт-Петербурга занимает лишь второе место в турнирной таблице, отставая от первого «Краснодара» после 18 туров на два очка.

По мнению Канчельскиса, главное причина того, что в Премьер-лиге вновь появилась интрига — это уход бразильского нападающего Малкома минувшим летом из «Зенита».

«У «Зенита» до сих пор самые высокие шансы на чемпионство. «Краснодар» впечатляет, но команда молодая — игроки могут не выдержать давления.

А вообще, спонсор интриги в текущем розыгрыше РПЛ — уход Малкома летом. Если бы бразилец остался, «Зенит» бы доминировал так же, как и раньше», — цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».

Матчи чемпионата России возобновятся в начале марта. Первым соперником «Зенита» по весенней части сезона станет «Спартак», а «Краснодар» встретится с «Рубином».