Непомнящий: «У Джикии всё написано на лице, а у Промеса всё нормально»

Известный российский тренер Валерий Непомнящий поделился мнением о лидерах «Спартака».

Специалист считает, что сейчас в московской команде нет футболиста, на которого можно было бы положиться, так как многолетний капитан «красно-белых» Георгий Джикия потерял место в основном составе.

Кроме того, по мнению Непомнящего, лидер атак «Спартака» Квинси Промес не чувствует себя подавленным на фоне решения нидерландского суда, ранее приговорившего его к шести годам лишения свободы.

«Будет ли влиять на Промеса история с решением суда? Не знаю степень его безбашенности. Он много улыбается, играет. Не видно, чтобы он был чем-то подавлен. У Джикии всё написано на лице. А у Квинси всё нормально», — цитирует Непомнящего «РБ Спорт».

После 18 туров РПЛ «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 30 очков. Свой ближайший матч «красно-белые» проведут 2 марта против «Зенита» в Санкт-Петербурге.