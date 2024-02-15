Овчинников: «Не думаю, что ситуация с Промесом повлияет на имидж РПЛ, у нас каждый второй сидел»

Известный российский тренер Валерий Овчинников поделился мнением о приговоре нидерландского суда в отношении нападающего «Спартака» Квинси Промеса, который ранее был осуждён на шесть лет лишения свободы.

По мнению специалиста, произошедшая ситуация никак не скажется на имидже РПЛ, так как в России спокойно реагируют на подобные события.

«Повлияет ли эта ситуация на имидж РПЛ? Не думаю. У нас каждый второй сидел, поэтому не реагируют. Промесу только и остаётся получить гражданство, а Россия осуждённых не выдаёт», — приводит слова Овчинникова Metaratings.

В нынешнем сезоне 32-летний Промес провёл за «Спартак» 21 матч, в которых забил восемь голов и отдал восемь результативных передач.