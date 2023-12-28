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Нигматуллин: У «Зенита» академия работает впустую

28 Декабря 2023 • 23:19 Комментировать
Зенит
...
Спартак Москва
02.03 16:00

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин оценил работу академии петербургского «Зенита».

«Нельзя забывать, что они потратили огромные деньги на бразильцев. А ведь в Санкт-Петербурге действует прекрасная академия, и весь город работает на клуб. Всё это впустую, так как его воспитанники почти не имеют шансов пробиться в основу», — приводит слова эксперта RT.

По его мнению, «сине-бело-голубые» выиграли пять чемпионств подряд благодаря умениям Сергея Семака. Что же касается воспитанников клуба, то их максимумом, по словам Нигматуллина, является игра в составе «Сочи» или «Оренбурга».

Напомним, что после 18-ти туров Российской премьер-лиги «Зенит» находится на втором месте в турнирной таблице чемпионата.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Руслан Нигматуллин

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