Деменко: «В какой-то момент Джикия потерял мотивацию»

Бывший игрок «Спартака» Максим Деменко высказался о будущем защитника московской команды Георгия Джикии, чей контракт с клубом рассчитан до конца мая нынешнего года.

По мнению эксперта, 30-летний футболист хочет остаться в «Спартаке», однако разговор с главным тренером команды Гильермо Абаскалем мог его демотивировать.

«У Абаскаля был с ним разговор, который, наверное, не понравился, прежде всего, тренеру. И в какой-то момент Джикия потерял мотивацию, начал готовиться не так, как нужно. Время лечит, ему нужно пахать, чтобы оставаться в игре — в «Спартаке» или в другой команде», — приводит слова Деменко Metaratings.

В текущем сезоне Джикия провёл за «Спартак» девять матчей, в которых не сумел отметиться результативными действиями. Цвета московского клуба опытный футболист защищает с 2017 года.