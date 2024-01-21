Мостовой: «Если возглавлю «Зенит», смогу сделать его чемпионом»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой представил себя в роли главного тренера «Зенита».

По словам специалиста, он мог бы привести «сине-бело-голубых» к чемпионскому титулу, так как «Зенит» обладает одним из сильнейших составов по меркам РПЛ.

«Пеп Гвардиола, когда его назначили главным в «Барселоне», не имел опыта. Но у него был такой состав, что можно было даже на тренировки не приезжать.

Если возглавлю «Зенит», смогу сделать его чемпионом? Конечно», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

Отметим, что в настоящий момент «Зенит» возглавляет Сергей Семак. Под руководством 47-летнего специалиста команда из Санкт-Петербурга смогла выиграть чемпионат России пять раз подряд.