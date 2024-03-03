​Угальде сравнил «Зенит» с топ-командами Нидерландов

Нападающий Манфред Угальде, зимний новичок «Спартака», сопоставил уровень «Зенита» с уровнем команд в Нидерландах. Как известно, Угальде перебрался в московскую команду из «Твенте».

«Аякс» и «Фейеноорд» не особо отличаются от «Зенита». Если сравнить с ПСВ, то они играют намного сильнее, потому что у них большая серия без поражений в этом сезоне была», - цитирует Угальде Metaratings.

Угальде добавил, что ему сложно сравнивать скорости и технические качества футболистов в Нидерландах и России.

Напомним, что в субботу «Зенит» и «Спартак» сыграли вничью в матче девятнадцатого тура чемпионата России – 0:0. На текущий момент питерцы занимают в турнирной таблице второе место, а москвичи – четвёртое.