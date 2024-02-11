Караваев: «Самый популярный клуб в России? «Зенит»

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев выразил мнение, что «сине-бело-голубые» являются самой популярной командой в России.

«Самый популярный клуб в России? «Зенит». Это классический сейчас вопрос у всех (смеётся)?» — сказал Караваев в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Напомним, «Зенит» является победителем пяти последних розыгрышей чемпионата России кряду. В 18 турах текущего сезона РПЛ петербуржцы набрали 36 очков и расположились на втором месте в турнирной таблице.

Ранее бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков заявлял, что у «Зенита» нет шансов стать народной командой.