Гладилин: «Я бы поставил четвёрку «Спартаку» за это трансферное окно»

Экс-тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин поделился комментарием о зимней трансферной кампании «красно-белых».

Напомним, текущей зимой «Спартак» приобрел только одного футболиста — нападающего Манфреда Угальде из нидерландского «Твенте».

По мнению эксперта, столичному коллективу не нужно было усиление, ведь сейчас у наставника «Спартака» Гильермо Абаскаля хороший выбор футболистов.

«Я бы поставил четверку «Спартаку» за это трансферное окно, поскольку иногда можно навредить не отсутствием трансферов, а их переизбытком», — приводит слова Гладилина «РБ Спорт».

При этом тренер добавил, что покупка Угальде пойдет на пользу Соболеву, который будет конкурировать с новичком.

На данный момент «Спартак» располагается на пятой позиции в чемпионате России, набрав 30 баллов.