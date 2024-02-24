Стало известно, почему «Спартак» отказался от покупки Лантратова

Московский «Спартак» не станет покупать вратаря «Локомотива» Илью Лантратова.

По информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», «Спартак» действительно наводил справки по Лантратову, однако «железнодорожники» выставили слишком большой ценник за 28-летнего голкипера. По этой причине «красно-белые» решили переключить свое внимание на вратаря «Краснодара» Станислава Агкацева.

В текущем сезоне 22-летний Агкацев провел семь матчей во всех турнирах, в которых пропустил 11 голов и два раза смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость Агкацева составляет один миллион евро.