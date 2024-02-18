Тимощук: «Новички «Зенита» пока радуют своей игрой и отношением к футболу»

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук поделился мнением об игре бразильских новичков команды Нино, Педро и Артура в товарищеских матчах.

По мнению Тимощука, новобранцам ещё предстоит адаптироваться к новым для себя условиям, однако уже сейчас они показывают хороший футбол.

«Можно сказать, они адаптируются быстро, но всё равно они пришли в новый для себя коллектив, привыкают к новому футболу, новым требованиям тренерского штаба. Пока они радуют своей игрой и отношением к футболу», — цитируют Тимощука «Известия».

Напомним, после 18 туров РПЛ «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на два очка. Свой первый матч в весенней части сезона петербуржцы проведут 2 марта против московского «Спартака».