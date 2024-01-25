Промес может покинуть ОАЭ и вернуться в Москву

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», нападающий «Спартака» Квинси Промес может покинуть ОАЭ, где сейчас «красно-белые» проводят зимние сборы, и вернуться в Москву.

Напомним, в Нидерландах на Промеса заведено уголовное дело, по которому футболисту грозит девять лет тюрьмы. Ожидается, что игрок «Спартака» вернётся в Москву, где будет готовиться по индивидуальной программе, однако окончательного решения пока не принято.

В текущем сезоне 32-летний Промес провёл за «Спартак» 21 матч, забил восемь голов и отдал восемь результативных передач. После 18 туров РПЛ «красно-белые» занимают пятое место в турнирной таблице, набрав 30 очков.