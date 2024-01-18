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Бушманов: «Спартак» должен побороться за тройку в этом сезоне»

18 Января 2024 • 14:35 Комментировать
Зенит
...
Спартак Москва
02.03 16:00

Бывший игрок «Спартака» Евгений Бушманов поделился ожиданиями от выступлений «красно-белых» во второй части нынешнего сезона.

Напомним, на сегодняшний день «Спартак» занимает пятую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков в 18 турах. По мнению Бушманова, москвичи способны побороться за попадание в призовую тройку по итогам сезона.

«Я думаю, что «Спартак» должен побороться за тройку в этом сезоне. Главное, чтобы команда хорошо провела сборы, и также важно, какие трансферы будут зимой. Команде по-хорошему нужно купить два-три футболиста», — приводит слова Бушманова «РБ Спорт».

На данный момент отставание «Спартака» от третьего «Динамо» составляет два очка. До конца турнира командам осталось провести по 12 матчей.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Евгений Бушманов

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