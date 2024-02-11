Филимонов: «Не понимаю, зачем «Спартаку» понадобился Помазун»

Бывший вратарь сборной России Александр Филимонов прокомментировал информацию об интересе «Спартака» к голкиперу ЦСКА Илье Помазуну.

Эксперт признался, что не считает вратарскую позицию проблемной зоной «Спартака». По мнению Филимонова, вся команда под руководством испанского тренера Гильермо Абаскаля выглядит неубедительно, и не стоит сваливать всю ответственность на голкиперов «красно-белых».

«Не понимаю, зачем вдруг понадобился Илья Помазун, да ещё из ЦСКА. Наверное, они хотят, чтобы снова было семь человек на одну позицию, как это случилось в 2003 году. Если задумали кого-то купить, то сперва нужно от кого-то избавиться», — цитирует Филимонова «RT на русском».

Напомним, сейчас Помазун выступает за «Урал» на правах аренды. Портал Transfermarkt оценивает вратаря сборной России в 2,5 миллиона евро.