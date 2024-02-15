Уилкшир: «Теперь Промес не захочет покидать Россию»

Бывший защитник «Динамо» Люк Уилкшир отреагировал на новость о том, что нидерландский суд приговорил нападающего «Спартака» Квинси Промеса к шести годам лишения свободы.

«Вся эта история длится уже определённое время, но главное в данной ситуации — между Россией и Нидерландами нет экстрадиции.

Сложная ситуация, которая не выглядит очень красиво. Понятно, что теперь Промес не захочет покидать Москву и Россию», — цитирует Уилкшира «РБ Спорт».

Напомним, Промес выступает за «Спартак» с 2021 года. Также нидерландский футболист защищал цвета московской команды в период с 2014 по 2018 год. В общей сложности за «красно-белых» нападающий успел провести 235 матчей, забить 114 голов и отдать 59 результативных передач.