Дьяков — о матче «Зенит» - «Спартак»: «Я думаю, Карасёв сможет держать нить игры»

Футбольный эксперт Виталий Дьяков высказался о назначении Сергея Карасёва главным арбитром предстоящего матча между «Зенитом» и «Спартаком».

«Это, если не лучший, то один из лучших наших арбитров, наверное, наравне с Кукуяном. Я думаю, он сможет держать нить игры», — заявил Дьяков Metaratings.

При этом экс-игрок отметил, что в футболе может произойти все что угодно, и даже Карасёв может начать ошибаться.

Встреча 19-го тура Российской премьер-лиги между «Зенитом» и «Спартаком» пройдет в субботу, 2 марта. Начало поединка запланировано на 19:30 по столичному времени.

Напомним, в первом круге «Зенит» одолел на выезде «Спартаком» со счетом 3:1.