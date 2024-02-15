Шалимов — о ситуации с Промесом: «Для меня амстердамский суд — вообще не показатель»

Известный российский тренер Игорь Шалимов поделился мнением о ситуации, которая произошла с нападающим «Спартака» Квинси Промесом.

Напомним, ранее стало известно о том, что нидерландский суд приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения. По мнению Шалимова, к этой ситуации не стоит относиться слишком серьёзно.

«Для меня амстердамский суд — вообще не показатель. Они для меня никто, учитывая, что сейчас происходит в мире. Мы теперь должны расторгнуть с Промесом контракт и отправить в Нидерланды? Не удивлюсь, если его оправдают через года два. Для меня они никто, как и мы для них», — цитирует Шалимова «Матч ТВ».

Промес выступает за «Спартак» с 2021 года, ранее он также защищал цвета «Севильи», «Аякса» и «Твенте». В текущем сезоне нападающий провёл за «красно-белых» 21 матч, забил восемь голов и отдал восемь результативных передач.